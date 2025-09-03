Szeles szerdánk lesz a Kisalföldön

A szerdai időjárás előrejelzés szerint gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar- írta a köpönyeg.

Szeles időjárásra készülhetünk szerdán. Forrás:Shutterstock

Győr időjárása

Szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, elszórtan, majd délután már egyre inkább az ország keleti felén fordulhat elő zápor, zivatar. Estefelé csökken a csapadékhajlam, egyre többfelé kiderül az ég. A Dunántúlon több helyen megélénkül az északi szél. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb - írta a met.hu.

Időjárás Győrben