szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Szeles szerdánk lesz a Kisalföldön

Mutatjuk a részletes időjárás előrejelzést.

A szerdai időjárás előrejelzés szerint gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar- írta a köpönyeg.

Szeles időjárásra készülhetünk szerdán.
Győr időjárása

Szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, elszórtan, majd délután már egyre inkább az ország keleti felén fordulhat elő zápor, zivatar. Estefelé csökken a csapadékhajlam, egyre többfelé kiderül az ég. A Dunántúlon több helyen megélénkül az északi szél. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb - írta a met.hu.

