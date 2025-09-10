szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
2 órája

Ilyen időnk lesz szerdán

Borús, felhős időnk lesz szerdán. Az időjárás előrejelzések szerint záporok, zivatarok is várhatóak.

Szerdán az időjárás előrejelzések szerint erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól DNy felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A délkeleti szél élénk lehet - írta a köpönyeg.hu.

Győrben borús, felhős lesz az időjárás.
Győrben borús, felhős lesz az időjárás. Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk - írta a met.hu.

Győr időjárás előrejelzése:

 

