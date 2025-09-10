Ilyen időnk lesz szerdán

Szerdán az időjárás előrejelzések szerint erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól DNy felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A délkeleti szél élénk lehet - írta a köpönyeg.hu.

Győrben borús, felhős lesz az időjárás. Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk - írta a met.hu.

Győr időjárás előrejelzése: