Mutatjuk, milyen időjárás lesz szombaton

Szombaton az időjárás előrejelzés szerint nyugaton már sok napsütés lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. - írta a köpönyeg.hu.

Szombaton az időjárás előrejelzés szerint sok napsütésben lesz részünk. Forrás: Shutterstock

Győr időjárása

Általában derült vagy gyengén felhős idő várható, de kisebb körzetekben erőteljes lehet felhőképződés. Nagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati felén és az Északi-középhegységben lehetnek záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet egyre többfelé élénk, erős, néhol átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet - írta a met.hu.

