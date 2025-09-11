szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

16°
+28
+18
Időjárás

2 órája

Esernyőt vagy napszemüveget vegyünk magunkhoz csütörötkön?

Címkék#zápor#csapadék#nap#szél

Napsütés vagy zápor? Mutatjuk a csütörtöki időjárást.

Kisalföld.hu

A csapadékos szerdai időjárás után a csütörtök sem hozhat nagy változást.

időjárás
Mutatjuk a csütörtöki időjárást.
Fotó: Shutterstock

Csütörtöki időjárás

Eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu szerint: Kora délelőttig még erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, az összefüggő csapadék északkelet felé lassan elhagyja térségünket. Később a középső és nyugati országrészben hosszabb időre kisüt a nap, gomolyfelhős, napos idő várható, míg keleten több felhő marad az égen. Napközben a Dunától keletre több helyen, délnyugaton, nyugaton elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Estére mindenhol csökken a felhőzet. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon északnyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 28 fok között valószínű.

