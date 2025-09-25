szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kopogtat a tél?

3 órája

Fotón mutatjuk, ahogyan kifehéredett az Alpok

Címkék#havazás#időjárás#tél

Bár a Kisalföldön csak az eső érkezett meg, az Alpok magas hegységeiben már kopogtat a tél, fehérbe borult a havazás miatt a táj.

Kisalföld.hu

A szeptemberi meleg után, ahogyan arról a napokban írtunk lehűlés érkezett a térségünkbe, kicsit nyugatabbra már kifehéredtek a hegyek, havazást kaptak lencsevégre.

havazás
Az Alpokban megérkezett a szezon első havazása. Forrás: MetFigyelő

Szeptemberi havazás az Alpokban

Júliusban meglepő hírt közöltünk portálunkon. Ugyanis Ausztriában olyan hidegfront söpört végig, hogy elkezdett szakadni a hó. Az őszi szezon első hóesése szerdán történt az Olasz Alpokban található Cervinia térségében - közölte a részleteket a MetFigyelő közösségi oldalán. Ahhoz hogy a hó megmaradjon, tartósan 0 fok alatti hőmérséklet szükséges, melyhez mi is egyre közelebb kerülünk, ahogy közeledik a tél és folytatódik a lehűlés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu