Fotón mutatjuk, ahogyan kifehéredett az Alpok

A szeptemberi meleg után, ahogyan arról a napokban írtunk lehűlés érkezett a térségünkbe, kicsit nyugatabbra már kifehéredtek a hegyek, havazást kaptak lencsevégre.

Az Alpokban megérkezett a szezon első havazása. Forrás: MetFigyelő

Szeptemberi havazás az Alpokban

Júliusban meglepő hírt közöltünk portálunkon. Ugyanis Ausztriában olyan hidegfront söpört végig, hogy elkezdett szakadni a hó. Az őszi szezon első hóesése szerdán történt az Olasz Alpokban található Cervinia térségében - közölte a részleteket a MetFigyelő közösségi oldalán. Ahhoz hogy a hó megmaradjon, tartósan 0 fok alatti hőmérséklet szükséges, melyhez mi is egyre közelebb kerülünk, ahogy közeledik a tél és folytatódik a lehűlés.