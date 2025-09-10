szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Megérkezett az eső Sopronba - fotó

Címkék#sopron#csendes#csapadék

Sopronban megérkezett a csapadék: jelenleg egyenletes, csendes eső hullik a városban.

Kisalföld.hu

Az ég teljesen beborult, vastag felhők borítják az eget, amelyekből folyamatosan érkezik a nedvesség. Az utak és járdák lassan eláznak, miközben a levegő frissebbé válik. A tartós szárazság után sokak számára megkönnyebbülést jelent a változás, hiszen a növényzetnek és a környezetnek is jót tesz a csapadék. Bár az esős, borongós időjárás némi kellemetlenséget okozhat a közlekedésben, összességében már nagy szükség volt rá.

Sopronba is megérkezett a csapadék Fotó: Varga Henrietta

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu