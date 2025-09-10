Megérkezett az eső Sopronba - fotó

Az ég teljesen beborult, vastag felhők borítják az eget, amelyekből folyamatosan érkezik a nedvesség. Az utak és járdák lassan eláznak, miközben a levegő frissebbé válik. A tartós szárazság után sokak számára megkönnyebbülést jelent a változás, hiszen a növényzetnek és a környezetnek is jót tesz a csapadék. Bár az esős, borongós időjárás némi kellemetlenséget okozhat a közlekedésben, összességében már nagy szükség volt rá.

Sopronba is megérkezett a csapadék Fotó: Varga Henrietta