Időjárás
1 órája
Megérkezett az eső Sopronba - fotó
Sopronban megérkezett a csapadék: jelenleg egyenletes, csendes eső hullik a városban.
Az ég teljesen beborult, vastag felhők borítják az eget, amelyekből folyamatosan érkezik a nedvesség. Az utak és járdák lassan eláznak, miközben a levegő frissebbé válik. A tartós szárazság után sokak számára megkönnyebbülést jelent a változás, hiszen a növényzetnek és a környezetnek is jót tesz a csapadék. Bár az esős, borongós időjárás némi kellemetlenséget okozhat a közlekedésben, összességében már nagy szükség volt rá.
