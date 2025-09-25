Fertőrákoson esett a legtöbb, Sopronban volt a leghidegebb

Esett, esett, esegetett, írta a Meteorológiai Szolgálat. A hidegfront megérkezett, az Alpokban eső helyett havat is hozott magával.

Az eső Fertőrákoson esett a legtöbbet a szerdán érkezett front miatt. Forrás: Shutterstock

Hidegben és esőben élen Sopron és környéke

A HungaroMet közösségi oldalán írta a szerdai időjárásról, hogy az országban sokfelé fordult elő eső, zápor szerda reggeltől:

többnyire csak 1-2 milliméter körül alakult a csapadék mennyisége,

azonban Nyugat-Dunántúlon 10,

sőt, Sopron körül 16 mm körüli eső esett.

Jánossomorján 10, Kapuváron csak 3, akárcsak Mosonmagyaróváron, míg Győrben csak 1-2 milliméter csapadék hullott szerdán.

Csütörtökön 0 óra óta Pereszgeten hullott a legtöbb csapadék az országban, délután már 10 milliméternél járt a település. Szerecseny követte 6, Győrzámoly 4 milliméterrel.

16 mm hullott 24 óra alatt a Sopron közeli településen. Forrás: HungaroMet közösségi oldala

17 fokos különbség az országon belül

A csapadék hatására a talaj a nyugati határszélen, Sopronnál telítődött nedvességgel a felső 20 centiméteres rétegben, de Győrben is 80 százalékos már ez az arány. Érdekesség, hogy Szegednél ugyanez a szám csak 41 százalék. A 24 órás maximum hőmérsékletet szerint nagy, 17 fokos volt a különbség Sopron és a Viharsarok között a szerdán érkezett front miatt.