Fertőrákoson esett a legtöbb, Sopronban volt a leghidegebb
Az országban sokfelé fordult elő eső, zápor szerda reggeltől, Sopron és Fertőrákos is kiemelkedett az elmúlt másfél nap statisztikájában.
Esett, esett, esegetett, írta a Meteorológiai Szolgálat. A hidegfront megérkezett, az Alpokban eső helyett havat is hozott magával.
Hidegben és esőben élen Sopron és környéke
A HungaroMet közösségi oldalán írta a szerdai időjárásról, hogy az országban sokfelé fordult elő eső, zápor szerda reggeltől:
- többnyire csak 1-2 milliméter körül alakult a csapadék mennyisége,
- azonban Nyugat-Dunántúlon 10,
- sőt, Sopron körül 16 mm körüli eső esett.
Jánossomorján 10, Kapuváron csak 3, akárcsak Mosonmagyaróváron, míg Győrben csak 1-2 milliméter csapadék hullott szerdán.
Csütörtökön 0 óra óta Pereszgeten hullott a legtöbb csapadék az országban, délután már 10 milliméternél járt a település. Szerecseny követte 6, Győrzámoly 4 milliméterrel.
17 fokos különbség az országon belül
A csapadék hatására a talaj a nyugati határszélen, Sopronnál telítődött nedvességgel a felső 20 centiméteres rétegben, de Győrben is 80 százalékos már ez az arány. Érdekesség, hogy Szegednél ugyanez a szám csak 41 százalék. A 24 órás maximum hőmérsékletet szerint nagy, 17 fokos volt a különbség Sopron és a Viharsarok között a szerdán érkezett front miatt.