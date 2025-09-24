2 órája
Eső, felhők és ősz: szerdán nem sokat látjuk a napot a Kisalföldön
Ilyen időre számíthatunk szerdán, megérkezik a jelentős csapadék a Kisalföldre is.
Túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.
Esős idő várható szerdán
Szerdán felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.
Szerdán már az északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként viharos széllökések is várhatóak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján csak 16, 20 fok lesz.