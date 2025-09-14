1 órája
Ismét eső zúdult Győrre - olvasói videó
A szombati után vasárnap is megérkezett a csapadék. Az eső és zivatar Győrt ismét elérte.
Az éjszaka második felében, majd pedig reggel a nedvesebb légtömegben az eső és zivatar egy része Győrt is elérte vasárnap reggel.
A HungaroMet radaranimációján is látszik, hogy ezek a csapadékgócok még délnyugatról északkelet felé tartanak, megmutatta esős arcát az időjárás.
Olvasói felvételen mutatjuk mennyire szakadt Győrben az eső:
Eső és zivatar várható a folytatásban is
A front majd a déli órák környékén érkezik, amely mentén újabb hullámban számíthatunk záporok , zivatarok kialakulására, ezek már északnyugatról délkelet felé mozoghatnak, és akár hevesebb kísérőjelenségekkel is járhatnak.