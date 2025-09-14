szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Potyogott a csapadék

3 órája

Ismét eső zúdult Győrre - olvasói videó

Címkék#Győr#időjárás#csapadék#eső

A szombati után vasárnap is megérkezett a csapadék. Az eső és zivatar Győrt ismét elérte.

Kisalföld.hu

Az éjszaka második felében, majd pedig reggel a nedvesebb légtömegben az eső és zivatar egy része Győrt is elérte vasárnap reggel.

eső és zivatar
Győrben is eső és zivatar kísérte a vasárnap reggelt. Fotónk illusztráció. Forrás: Shutterstock

A HungaroMet radaranimációján is látszik, hogy ezek a csapadékgócok még délnyugatról északkelet felé tartanak, megmutatta esős arcát az időjárás.

Olvasói felvételen mutatjuk mennyire szakadt Győrben az eső:

Eső és zivatar várható a folytatásban is

A front majd a déli órák környékén érkezik, amely mentén újabb hullámban számíthatunk záporok 🌦, zivatarok 🌦 kialakulására, ezek már északnyugatról ↘️ délkelet felé mozoghatnak, és akár hevesebb kísérőjelenségekkel is járhatnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu