Elsődleges veszélyforrás várható a pénteki időjárásban

Pénteken a délutáni, esti órákban főként a Dunántúl nyugati, északnyugati felén előfordulhat egy-két zivatar intenzív csapadék (15-25 mm), kisebb méretű jég (<2 cm) és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.

Szombaton a hajnali, reggeli órákban északnyugaton egy-egy intenzívebb záport villámtevékenység kísérhet, majd délután jellemzően a Dunántúl északi felén alakulhatnak ki zivatarok a péntekihez hasonló kísérőjelenségekkel. Késő estétől az Észak-Alföld és Északi-középhegység térségében növekszik a zivatarhajlam - írta a met.hu.