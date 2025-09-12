Előrejelzés
2 órája
Elsődleges veszélyforrás várható a pénteki időjárásban
Az elsődleges veszélyforrás villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat!
Pénteken a délutáni, esti órákban főként a Dunántúl nyugati, északnyugati felén előfordulhat egy-két zivatar intenzív csapadék (15-25 mm), kisebb méretű jég (<2 cm) és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.
Szombaton a hajnali, reggeli órákban északnyugaton egy-egy intenzívebb záport villámtevékenység kísérhet, majd délután jellemzően a Dunántúl északi felén alakulhatnak ki zivatarok a péntekihez hasonló kísérőjelenségekkel. Késő estétől az Észak-Alföld és Északi-középhegység térségében növekszik a zivatarhajlam - írta a met.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre