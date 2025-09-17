szeptember 17., szerda

Eláruljuk, milyen időnk lesz szerdán

Kisalföld.hu

Szerdán az éjszaka képződött köd feloszlását követően országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel. Csapadék általában nem várható. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik. Délutánra 18, 23 fok közé melegszik fel a levegő - írta a met.hu.

Sunset,With,Clouds.,Sky,With,Clouds.,Sky,With,Sun,And
Fotó: Shutterstock

 

