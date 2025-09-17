Eláruljuk, milyen időnk lesz szerdán

Szerdán az éjszaka képződött köd feloszlását követően országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel. Csapadék általában nem várható. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik. Délutánra 18, 23 fok közé melegszik fel a levegő - írta a met.hu.

Fotó: Shutterstock