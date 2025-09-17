Időjárás
2 órája
Eláruljuk, milyen időnk lesz szerdán
Szerdán az éjszaka képződött köd feloszlását követően országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel. Csapadék általában nem várható. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, megerősödik. Délutánra 18, 23 fok közé melegszik fel a levegő - írta a met.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre