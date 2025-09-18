szeptember 18., csütörtök

Mai évfordulók
Nem véletlenül volt aszály - Ez volt a legmelegebb augusztus

Címkék#augusztus#szárazság#víz#aszály

Az idei augusztus volt az eddigi legszárazabb hónap Európában és a Földközi-tenger térségében a feljegyzések 2012-es kezdete óta. Az Európai Unió Aszálymegfigyelő Intézete friss elemzést adott ki csütörtökön.

Kisalföld.hu

Az elemzés szerint amíg tavaly augusztusban Európa és a Földközi-tenger térségének 36 százalékát sújtotta aszály, addig idén májusban már 52 százalékát, augusztusban pedig 53 százalékát. Ez 23 százalékkal magasabb, mint a 2012 és 2024 között minden év augusztusában mért 30,1 százalékos átlag - emelték ki.

aszály
Az aszály mindenhol lesújtott.
Fotó: Shuterstock

Folyamatosan növekedő aszály

Idén a tagországok minden hónapban az aszály mértékének új rekordjait jelentették - jegyezték meg.

Az elemzésből kiderült, hogy az aszály idén augusztusban Kelet-Európát és a Balkánt sújtotta a leginkább. Bulgária, Koszovó, Szerbia és Észak-Macedónia 90 százalékos vagy annál magasabb aszályszintről számolt be. Szerbiában a talaj 61 százalékát a legmagasabb riasztási szintűnek minősítették - emelték ki.

Az aszály Nyugat-Európát is jelentős mértékben érintette augusztusban. Kiemelkedő volt Portugália, ahol a földterületek 70 százaléka szenvedett csapadékhiányban, míg Franciaország területének 66 százalékán nem volt elegendő víz az augusztusi hőhullám idején. A földterületek 12 százalékát vonták riasztási fokozat alá - részletezték.

A tágabb régióban az aszály különösen Örményországban, Georgiában és Libanonban volt pusztító hatással. Ezen országoknak szinte az egész területét sújtotta szárazság, elérve Örményország esetében a 99 százalékot, Georgia esetében a 97 százalékot, Libanonban pedig a 96 százalékot - derült ki az uniós aszálymegfigyelő intézet elemzéséből.

