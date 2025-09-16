A talaj egy méteres rétegében Győr-Moson-Sopronban Győrben 108, Sopronban 90, Mosonmagyaróváron 76 milliméter csapadék hiányzik. Fél méteren Győrben 34, Sopronban 19, Mosonmagyaróváron 13 milliméter hiányzik, van még aszály tehát. A talaj felső 20 centimétere gyakorlatilag rendben van, telített, a talajnedvesség a hasznosítható víztartalom arányában lejjebb azonban csak 20-40 százalék.

Aszályhelyzet Győr-Moson-Sopronban - jöhet még csapadék.

Az elmúlt egy hétben több napon is szinte egy helyben álló, alig mozduló zivatarcellákból fordultak elő felhőszakadások, az ország nagy részén azonban szerdáig csak elenyésző mennyiség vagy egyáltalán semmi nem esett. Szerdán, majd csütörtök reggelig átvonuló ciklonhoz kötődően hazánk nyugati, északnyugati harmadán jellemzően 10-30 mm közötti eső esett, míg a Nagykanizsa-Budapest-Sátoraljaújhely vonaltól délkeletre 10, többfelé 2 mm alatti mennyiségeket mérhettünk. Csütörtök reggel újabb csapadékzóna érte el hazánkat, melyből az Alföldön többfelé volt egy jó öntözésnyi mennyiség. A talaj felszín közeli része sokfelé átnedvesedett, de a fél méternél mélyebb rétegbe csak kevés helyen jutott a nedvességből. A Duna-Tisza közének déli kétharmadán továbbra is sokfelé súlyos és a Tiszántúlon valamint a Mezőföldön is többfelé nagyfokú mezőgazdasági aszály tapasztalható.

Az előttünk álló egy hétben vasárnap és jövő kedden illetve szerdán várhatók többfelé esők, záporok, melyekből összességében, területi átlagban 5-15 mm közötti csapadék valószínű, így lassan az eddig szárazabb területeken is az aszály mérséklődésére lehet számítani.