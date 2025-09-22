Időjárás
45 perce
Akár melegrekord is dőlhet hétfőn
Mutatjuk a részletes hétfői időjárás előrejelzést.
Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet! - Írta a köpönyeg.hu.
Hétfőn még nyáriasan meleg időjárás vár ránk, sőt van esély, hogy a napi melegrekord is megdől, majd kedden már nyugatra, északnyugatra megérkezik a hűvösebb és nedvesebb levegő. Szerdától egyre több helyen lehet eső, záporeső, és nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet - írta a met.hu.
