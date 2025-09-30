szeptember 20., szombat

Friderika névnap

13°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeptemberi kánikula

1 órája

Akár 30 fok is lehet szombaton a Kisalföldön

Címkék#időjárás#Kisalföld#kánikula#szeptember

Akár 30 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála az előrejelzések szerint.

Kisalföld.hu

Az időjárás-előrejelzések szerint derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg lesz, akár 30 fok is lehet és a szél néhol megélénkülhet - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

30 fok
Akár 30 fok is lehet szombaton a Kisalföldön. Illusztráció. Forrás: Shutterstock

Szeptemberi kánikula: akár 30 fok is lehet

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, szombaton a Dunántúlon lehet kevés felhő az égen. A Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél. A csúcshőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között valószínű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu