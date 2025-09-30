Szeptemberi kánikula
1 órája
Akár 30 fok is lehet szombaton a Kisalföldön
Akár 30 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála az előrejelzések szerint.
Az időjárás-előrejelzések szerint derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg lesz, akár 30 fok is lehet és a szél néhol megélénkülhet - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.
Szeptemberi kánikula: akár 30 fok is lehet
Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, szombaton a Dunántúlon lehet kevés felhő az égen. A Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél. A csúcshőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között valószínű.
