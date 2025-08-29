augusztus 29., péntek

Jönnek az utolsó kánikulai napok - Mennyire melegszik fel hétvégére a Balaton, a Velencei- és a Tisza-tó?

Az ősz és a tanévkezdés előtt még egy utolsót lehet csobbanni. Mutatjuk a nagy tavaink vízhőmérsékletét.

Gyurina Zsolt

Augusztus utolsó hétvégéje jön, amikor a tanév sem kezdődött még el. Hétfőtől minden visszaáll a rendes kerékvágásba a magyar családoknál, ám előtte még egy utolsó lehet csobbanni, elég lesz a vízhőmérséklet? De lehet-e valójában? Megnéztük nagy tavaink várható hőmérsékletét.

Vízhőmérsékletek a tavaknál: lehet még fürdeni!
Vízhőmérsékletek a tavaknál: lehet még fürdeni!

Vízhőmérsékletek a tavaknál: lehet még fürdeni!

A Balatonnál Keszthelynél, a zártabb nyugati medencében 23 fokot mutatnak a hőmérők, Siófoknál szintén, Alsóörsnél csütörtök reggel 21,3 fokot mértek. Balatonboglárnál csak 20 fokot, de napról napra melegszik valamennyit a víz. Ezzel együtt éjszaka viszonylag hűvösebb van, így gyors melegedésre nem érdemes számítani. Egyes előrejelzések szerint szombat délutánra akár 24 fokos is lehet a víz, de aznapra néhány fokos lehűlést is mondanak a meteorológusok. A Fertő-tó 22 fokos, a Duna 20-22 fokos - a Győrhöz közeli eső szakaszán inkább a hűvösebb érték a jellemző -, a Velencei tó 21 fokos. A Rába is 21 fokos. Távolabb, a Tisza-tó 24 fokos is lehet egyes helyein.

Szombaton hidegfront

Íme a Köpönyeg időjárás prognózisa: Pénteken túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.. Szombaton északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. A levegő 27 fok környékére hűl vissza, de a délkeleti térségekben még kitart a hőség. Hidegfront vonul át. Vasárnap több napsütésben lehet részünk, de keleten, északkeleten még egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél, néhol erős lökések kísérik. Délután 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.

Eltűnt közel 300 millió köbméter víz a Balatonból

A Balatonról szólva érdekesség, hogy az Időkép szerint a magyar tenger vízszintje az elmúlt időszakban vészesen csökkent. Csak az elmúlt két hét alatt nagyjából 10 centimétert apadt a tó, melynek átlagos vízszintje jelenleg 71 centiméter. Ez azt jelenti, hogy a 120 centiméteres maximum szabályozási szinthez képest közel fél méterrel alacsonyabb a vízállás, a tóból jelenleg nagyjából 294 millió köbméter víz hiányzik.

 

