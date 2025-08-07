Visszatér a kánikula, ilyen idő vár ránk csütörtökön

Túlnyomóan derült, illetve főként reggel fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a délkeleti, a Dunától keletre az északkeleti, keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A koponyeg.hu időjárás előjelzésében az olvasható: csütörtökön a napsütést csak fátyolfelhők zavarják, melyekből csapadék nem alakul ki. 30-32 fok köré melegszik a levegő, visszatér a kánikula.