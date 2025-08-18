Időjárás
1 órája
Visszatér a kánikula hétfőn a Kisalföldre
Közeleg augusztus 20-a, kánikulával robogunk tovább az államalapítás ünnepe felé.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.
A legtöbb helyen hajnalra megszűnik a csapadék. Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Az északias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre