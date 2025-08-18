Visszatér a kánikula hétfőn a Kisalföldre

Újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

A legtöbb helyen hajnalra megszűnik a csapadék. Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Az északias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.