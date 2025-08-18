augusztus 18., hétfő

1 órája

Visszatér a kánikula hétfőn a Kisalföldre

Címkék#időjárás#Kisalföld#kánikula

Közeleg augusztus 20-a, kánikulával robogunk tovább az államalapítás ünnepe felé.

Kisalföld.hu
Visszatér a kánikula hétfőn a Kisalföldre

Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

Újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

A legtöbb helyen hajnalra megszűnik a csapadék. Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Az északias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.

