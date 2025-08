Óriási villámcsapások - Borzasztó vége lett volna, ha a szombati vihar délután csap le

A jeget megúsztuk

- Ha a szombati vihar nem este, hanem délután öt órakor érkezik Győrbe, amikor a legnagyobb a légkör energiája, akkor bizony egy nagyon pusztító jégeső is kialakulhatott volna belőle. Így is rendkívüli ereje volt a szélnek, mintegy 17 méter per másodperccel is tombolhatott időnként - fűzte hozzá nekünk a győri Berecz Péter, aki házának kertjében talán az ország egyik legjobban felszerelt meteorológiai állomását működteti. Elmondta, hogy szombaton Győr belvárosában 13,6 milliméter esett, a tőle néhány kilométerrel lévő káptalandombi állomáson a csapadékmérő pedig 8,7 millimétert mutatott.