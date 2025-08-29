24 perce
Eső, forróság? Ilyen idő várható a tanév első napján! - Mutatjuk a részleteket
Akár csak tavaly, idén is forró napok vár a diákokra az első tanítási napon. Íme, ilyen idő lesz pontosan a tanévnyitón Győrben, és Sopronban, a vármegyében.
Bár a kánikula csalóka, gyorsan eltelt a nyári szünet, és hétfőn már a tanévnyitóval kezdetét veszi a 2026. június 19-ig tíz hónapon át tartó új tanév. Tavaly nagy melegben, kánikulában rendezték a tanévnyitót. Idén mire készülhetnek a diákok és a pedagógusok? Mutatjuk az időjárást-előrejelzést!
Tanévnyitó: idén is melegben
Hétfőn a maximum 31 fok lesz Győrben és környékén, de Sopronban és Mosonmagyaróváron is. Sok helyen reggel 8-kor, az első órában tartják a tanévnyitót, akkor azért még ilyen meleg nem, inkább csak 25 fok körül várható. Napos időre van kilátás, a gomolyokból legfeljebb keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon feltámad a déli-délnyugati szél, estétől északnyugat felől már csapadék érkezhet a Köpönyeg szerint. A kora reggeli 12-18 fokról délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől újabb front érkezhet záporokkal, zivatarokkal.
Ilyen lesz a tanév a szünetekkel
Korábban már megírtuk, hogy pontosan hogyan is néz ki az idei tanév:
- Őszi szünet: 2025. október 23-tól november 2-ig. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3. (hétfő)
- Téli szünet: 2025. december 20 -től 2026. január 3-ig. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 4. (hétfő)
- Tavaszi szünet: 2026. április 2-től 12-ig. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 13. (hétfő)