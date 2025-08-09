31 perce
Kiadták a riasztást: villámlás, jégeső, zivatar érkezhet szélviharral
Vasárnapra zivatarok, jégeső és szélvihar miatt adta ki sárga riasztást a meteorológiai szolgálat Győr-Moson-Sopron vármegye egész területére.
Ma még tombol a kánikula, de hamarosan változás jöhet időjárásunkban, bár a nappali hőmérsékletekben érezhető visszaesés csak hétfőre várható. Vasárnapra zivatarok kialakulása miatt és a magas középhőmérséklet okán adott ki sárga riasztást a meteorológiai szolgálat Győr-Moson-Sopron vármegye egész területére.
Riasztás hőség és zivatar miatt
Ahogyan a riasztásban szerepel, a szakemberek szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat! Ugyanakkor a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. Az előrejelzés szerint vasárnap délután, illetve este északnyugaton van a legnagyobb esély egy-egy zivatarra viharos, akár 60-75 km/h széllökések kíséretében.