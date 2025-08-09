augusztus 9., szombat

Fordulat jöhet vasárnap

31 perce

Kiadták a riasztást: villámlás, jégeső, zivatar érkezhet szélviharral

Vasárnapra zivatarok, jégeső és szélvihar miatt adta ki sárga riasztást a meteorológiai szolgálat Győr-Moson-Sopron vármegye egész területére.

Kisalföld.hu

Ma még tombol a kánikula, de hamarosan változás jöhet időjárásunkban, bár a nappali hőmérsékletekben érezhető visszaesés csak hétfőre várható. Vasárnapra zivatarok kialakulása miatt és a magas középhőmérséklet okán adott ki sárga riasztást a meteorológiai szolgálat Győr-Moson-Sopron vármegye egész területére. 

riasztás
 Sárga riasztás - Az előrejelzés szerint esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat! 

Riasztás hőség és zivatar miatt

Ahogyan a riasztásban szerepel, a szakemberek szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat! Ugyanakkor a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. Az előrejelzés szerint vasárnap délután, illetve este északnyugaton van a legnagyobb esély egy-egy zivatarra viharos, akár 60-75 km/h széllökések kíséretében.

 

