augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drasztikus változás jön

1 órája

Zivatarokkal, heves esőzésekkel érkezik a lehűlés

Címkék#Győr#időjárás#előrejelzés

Drasztikus változások lesznek időjárásunkban. A meteorológiai szolgálat zivatarra, villámlásra, esetenként jégesőre, erős szélre figyelmeztet. A folytatásra citromsárga riasztás van érvényben.

Kisalföld.hu

Drasztikusan megváltozik időjárásunk: a meteorológiai szolgálat a folytatásban citromsárga riasztást jelez térségünkre. Zivatar kialakulására, villámlásra, esetenként szélerősödésre, jégesőre figyelmeztetnek. Csütörtökön fokozatosan beborul, zivatarokkal és akár heves esőkkel tarkítva, míg pénteken a reggeli csapadék után a felhők lassan szakadoznak, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet ugyanakkor jelentősen csökken csütörtökről péntekre, így érdemes felkészülni a változékony időjárásra.

riasztás
Riasztás is figyelmeztet: Csapadékos időjárás vár ránk a hét második felében. Fotó: Molcsányi Máté

Riasztás figyelmeztet záporra, zivatarra

Győr időjárása is hasonlóképpen alakul: csütörtökön fokozatosan beborul az ég, napközben záporok, zivatarok is előfordulhatnak, estére tartós eső várható, a délnyugati szél északnyugatira fordul, időnként viharossá fokozódhat, hajnalban 15–18, délután 24–26 fok valószínű. Pénteken erősen felhős, borongós időre kell számítani, délelőtt még eshet, estére azonban megszűnik a csapadék, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lesz, a hőmérséklet hajnalban 15–17, napközben 21–23 fok körül alakul. - írta a met.hu.

Az előrejelzésről szóló videókat megtekinthetik a HungaroMet Youtube csatornáján:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu