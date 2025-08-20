Zivatarokkal, heves esőzésekkel érkezik a lehűlés

Drasztikusan megváltozik időjárásunk: a meteorológiai szolgálat a folytatásban citromsárga riasztást jelez térségünkre. Zivatar kialakulására, villámlásra, esetenként szélerősödésre, jégesőre figyelmeztetnek. Csütörtökön fokozatosan beborul, zivatarokkal és akár heves esőkkel tarkítva, míg pénteken a reggeli csapadék után a felhők lassan szakadoznak, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet ugyanakkor jelentősen csökken csütörtökről péntekre, így érdemes felkészülni a változékony időjárásra.

Riasztás is figyelmeztet: Csapadékos időjárás vár ránk a hét második felében. Fotó: Molcsányi Máté

Riasztás figyelmeztet záporra, zivatarra

Győr időjárása is hasonlóképpen alakul: csütörtökön fokozatosan beborul az ég, napközben záporok, zivatarok is előfordulhatnak, estére tartós eső várható, a délnyugati szél északnyugatira fordul, időnként viharossá fokozódhat, hajnalban 15–18, délután 24–26 fok valószínű. Pénteken erősen felhős, borongós időre kell számítani, délelőtt még eshet, estére azonban megszűnik a csapadék, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lesz, a hőmérséklet hajnalban 15–17, napközben 21–23 fok körül alakul. - írta a met.hu.

