Figyelmeztetést adtak ki

1 órája

Riasztás és brutális hőingás, az időjárás szerdán és csütörtökön is tartogat váratlan meglepetéseket

Címkék#porátfúvás#Időjáráselőrejelzés#napi hőingás#hőmérséklet#szél

Figyelmeztetést adtak ki a száraz földréteg miatt, gyakori lehet a poros fuvallat. Volt olyan település, ahol hajnalra 22 fokot hűlt le a levegő kora délutánhoz képest. Riasztás és brutális hőingás: részletek cikkünkben.

Kisalföld.hu

Szerda este többnyire fátyolfelhős vagy derült idő valószínű, csapadék nem lesz. A légmozgás általában mérséklődik, legyengül, de az Északnyugat-Dunántúlon hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül a délies szél–írja előrejelzésében a HungaroMet. Nonprofit Zrt. Riasztás és hőingás - erre jobb ha mindenki figyel.

riasztás és hőingás por időjárás meleg hűvös hőmérséklet
Riasztás és hőingás: a szaharai porra adtak ki figyelmeztetést, a nagymértékű hőingás is megterheli a szervezetet.
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Riasztás és hőingás: figyelmeztetés poros fuvallatra

A minimum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A HungaroMet facebook bejegyzésében arról ír: az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból, azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege. Csütörtökön a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol viharos lökések is kísérik. Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok. A közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak, ezért figyeljen mindenki az utakon.

Az utakon, porátfúvás idején fokozott figyelemmel közlekedjünk. Ahogy arról portálunkon mi is beszámoltunk: 2023. március 11-én öt kamion és 37 autó ütközött össze az M1-es autópálya 26-os kilométerszelvényénél, a fővárosból kifelé vezető oldalon. A balesetben érintett öt kamion és 37 gépkocsi közül 19 jármű kiégett. A balesetben egy fát szállító kamion is kigyulladt, félő volt, hogy a lángok átterjednek a szállítmányra. Hét város 70 hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltója vonult ki a baleset helyszínére, ahol sokkoló fotók is készültek. Az M1-es tömegbaleset hazánk egyik legszörnyűbb balesete volt, ahol egy ember meghalt, 39-en pedig megsérültek. 

A balesetet lokális porátfúvás okozhatta, ami miatt hirtelen csökkenhettek a látási viszonyok. 

Ahogy azt egy másik bejegyzésükben írják: kedden elkezdődött a melegedés, hazánk nagyobb részén 30 fok körül alakult a csúcsérték. Azonban még igen száraz felettünk a légkör, így napnyugta után gyorsan kezd el csökkenni a hőmérséklet. Az éjszakák hidegebbek az átlagosnál. Beszámolnak arról is: nagy lett a napi hőingás, volt, ahol hajnalra 22 fokot hűlt le a levegő kora délutánhoz képest.

A HungaroMet Nonprfit Zrt. előrejelzése: 

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint csütörtökön igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.

