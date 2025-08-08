Mutatjuk, milyen időre készülj pénteken

augusztus 8., péntek

A déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat pénteken.

Kisalföld.hu

Zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

 

