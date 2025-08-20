Mutatjuk a szerdai időjárás előrejelzést

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat, délnyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól növekszik a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felén kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható - írta a met.hu.

Forrás: pexels.com