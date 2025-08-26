augusztus 26., kedd

Izsó névnap

11°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Ilyen időjárásra számíts kedden, mutatjuk a részleteket

Címkék#Időjáráselőrejelzés#időjárás#zápor#meleg idő#hőmérséklet

Erősödik a nappali felmelegedés. Mutatjuk milyen lesz a keddi időjárás.

Kisalföld.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható kedden. A keddi időjárás előrejelzésből kiderült: a délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.

keddi időjárás előrejelzés hőmérséklet szél fagy felmelegedés
Keddi időjárás:  A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Keddi időjárás: erősödik a felmelegedés

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.

Az éjszaka továbbra is hűvösebb lesz, hétfőre virradóra a hideg légtömeg a környező területeinken is éreztette hatását: a Keleti-Kárpátok völgyeiben nem egy állomáson fagyott, Erdély egyik  - ha nem a - legismertebb fagyzugában, Csikszeredában egészen -1,7 fokig csökkent a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu