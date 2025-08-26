Ilyen időjárásra számíts kedden, mutatjuk a részleteket

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható kedden. A keddi időjárás előrejelzésből kiderült: a délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.

Keddi időjárás: A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Keddi időjárás: erősödik a felmelegedés

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.

Az éjszaka továbbra is hűvösebb lesz, hétfőre virradóra a hideg légtömeg a környező területeinken is éreztette hatását: a Keleti-Kárpátok völgyeiben nem egy állomáson fagyott, Erdély egyik - ha nem a - legismertebb fagyzugában, Csikszeredában egészen -1,7 fokig csökkent a hőmérséklet.