Megérkezik a felfrissülés, erre várt mindenki

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Pár fokot csökken a hőmérséklet vasárnap, de nem ér véget a kánikula. Forrás: koponyeg.hu

Még nem búcsúzik a kánikula a Kisalföldön

Vasárnap már valamivel több gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. Növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye: ekkor a Dunántúlon kisebb, keleten viszont nagyobb számban képződnek villámlással, lokálisan intenzív csapadékkal kísért csapadékgócok. Az északira forduló szelet egyre nagyobb területen kísérik élénk, néhol erős lökések. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között alakul.