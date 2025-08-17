augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

21°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

37 perce

Megérkezik a felfrissülés, erre várt mindenki

Címkék#kisalföld#időjárás#kánikula

Enyhül a hőség vasárnap. Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, de zápor és zivatar is előfordulhat.

Kisalföld.hu
Megérkezik a felfrissülés, erre várt mindenki

Forrás: Időkép közösségi oldala

Fotó: Faragó Ferenc

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

kánikula
Pár fokot csökken a hőmérséklet vasárnap, de nem ér véget a kánikula. Forrás: koponyeg.hu

Még nem búcsúzik a kánikula a Kisalföldön

Vasárnap már valamivel több gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. Növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye: ekkor a Dunántúlon kisebb, keleten viszont nagyobb számban képződnek villámlással, lokálisan intenzív csapadékkal kísért csapadékgócok. Az északira forduló szelet egyre nagyobb területen kísérik élénk, néhol erős lökések. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között alakul.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu