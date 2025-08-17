1 órája
Megérkezik a felfrissülés, erre várt mindenki
Enyhül a hőség vasárnap. Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, de zápor és zivatar is előfordulhat.
Forrás: Időkép közösségi oldala
Fotó: Faragó Ferenc
Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig
Még nem búcsúzik a kánikula a Kisalföldön
Vasárnap már valamivel több gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. Növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye: ekkor a Dunántúlon kisebb, keleten viszont nagyobb számban képződnek villámlással, lokálisan intenzív csapadékkal kísért csapadékgócok. Az északira forduló szelet egyre nagyobb területen kísérik élénk, néhol erős lökések. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között alakul.