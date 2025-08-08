augusztus 8., péntek

Extrém forróság várható, van, ahol 35-40 fok körül lehet

Visszatér a hőség. Az elkövetkező napokban az országos előrejelzések szerint kánikula várható, a hőmérséklet több helyen is 35 °C fölé emelkedhet.

Kisalföld.hu

A hét további részében erőteljes melegedés zajlik, emiatt nagy területre visszatér a hőség. Kánikulai időre van kilátás sok napsütéssel, írta a Köpönyeg. Az éjszakák ugyan frissítőek maradnak, de a csúcsértékek a hétvégére jelentősen emelkednek, vasárnap már 33, 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. 

Kánikula akár 40 fokhoz közelítve. Forrás: Shutterstock

A Köpönyeg erre még rátett, és úgy fogalmazott, az ország egyes helyein közelíthet megint akár a 40 fokhoz a hőmérséklet. A jövő hét elején ugyan hidegfront hatására átmenetileg mérséklődik a hőség, de keddtől visszatér. Lehűlés illetve némi csapadék csak a jövő hétvégén érkezhet. Addig jellemzően igen száraz lesz a levegő, napközben 30 százalék alá csökken a páratartalom, ami éjszakánként sem lesz 60 százaléknál magasabb, írta a meteorológiai szolgálat. 

A rendőrség tanácsai

A tartós kánikula nemcsak az egészségre van negatív hatással, hanem jelentősen befolyásolja a közlekedésbiztonságot is. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindenkit arra figyelmeztet, hogy ilyen időjárási körülmények között fokozott óvatossággal közlekedjen – legyen szó autósokról, kerékpárosokról vagy gyalogosokról.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:

1. Soha ne hagyjanak gyermeket vagy háziállatot a parkoló autóban!

   – Még pár percre sem. Az utastér hőmérséklete 10 perc alatt akár 50–60 °C-ra is emelkedhet.

2. Indulás előtt szellőztessék ki az autót!

   – Használjuk az ablakokat, vagy indulás előtt pár percre kapcsoljuk be a klímát.

3. Igyanak elegendő folyadékot!

   – A kiszáradás rontja a reflexeket és figyelmetlenséget okoz. Mindig legyen víz az autóban.

4. Lehetőség szerint kerüljék a déli órákban való hosszú vezetést!

   – Ha tehetik, tervezzék meg úgy az utat, hogy a legmelegebb órákban pihenőt tarthassanak.

5. Figyeljünk a műszaki állapotra!

   – Ellenőrizzék a hűtőfolyadék szintjét, a klíma működését, a gumiabroncsokat. A forró aszfalt jobban igénybe veszi az autót.

6. Lassítsanak és legyenek türelmesek!

   – A hőségben több a torlódás, és az emberek ingerültebbek lehetnek. Tartsanak nagyobb követési távolságot!

7. Vigyázzanak a gyalogosokra és kerékpárosokra!

   – Ők is jobban szenvednek a melegtől, ezért előfordulhat, hogy figyelmetlenebbek vagy kiszámíthatatlanabbak.

A nyári meleg napokon minden közlekedőnek extra figyelemre és türelemre van szüksége. Arra kérik a közlekedőket, hogy ne csak saját biztonságukra figyeljenek, a balesetek megelőzése közös felelősség.

 

