Időjárás

13 órája

Igazi nyaraló idő lesz hétfőn, de azért érhetnek meglepetések

Kisalföld.hu

Derült vagy felhőtlen időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, Kelet-Magyarországon időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 33 között várható –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

A koponyeg.hu időjárás előrejelzéséből az derült ki: hétfőn igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Kizárt az eső. Az É-i szél még több helyen élénk lehet. 31 fok körüli kánikula lesz.

 

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

