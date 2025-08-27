Időjárás
Strandra menj, vagy maradj a szobában? Mutatjuk milyen idő vár rád szerdán
Az előrejelzésből kiderül: strandra menjünk, vagy inkább maradjunk otthon. Változékony marad az időjárás szerdán.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése azt mutatja: szerdán napos időre számíthatunk fátyol-, valamint az északi határvidéken gomolyfelhőkkel is. Csapadék azonban nem lesz. Az időjárás szerdán is tartogat meglepetést is.
Időjárás szerdán: Feltámad a délies szél
Ahogy az időjárás előrejelzésből olvasható: a délies szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
A koponyeg.hu azt írja: újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.
