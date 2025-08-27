augusztus 27., szerda

36 perce

Strandra menj, vagy maradj a szobában? Mutatjuk milyen idő vár rád szerdán

Az előrejelzésből kiderül: strandra menjünk, vagy inkább maradjunk otthon. Változékony marad az időjárás szerdán.

Kisalföld.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése azt mutatja: szerdán napos időre számíthatunk fátyol-, valamint az északi határvidéken gomolyfelhőkkel is. Csapadék azonban nem lesz. Az időjárás szerdán is tartogat meglepetést is.

időjárás szerdán időjárás előrejelzés meleg napsütés
időjárás szerdán napsütés meleg szél időjárás előrejelzés
Fotó: Illusztráció / Forrás: Forrás: Shutterstock

Időjárás szerdán: Feltámad a délies szél

Ahogy az időjárás előrejelzésből olvasható: a délies szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

A koponyeg.hu azt írja: újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

