Időjárás pénteken: a forróságban jó ha az esernyő is velünk van

A nap első felében a szaharai por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is - estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az időjárás pénteken változékonyan alakul, mutatjuk a részleteket.

Időjárás pénteken: túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű, azonban a Kisalföldön számíthatunk már záporra, zivatarra.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shuttertock

Időjárás pénteken: elszórtan záporok, zivatarok

Mint azt időjárás előrejelzésükben írják: a délies szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.