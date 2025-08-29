augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

21°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erősödő délies szél

1 órája

Időjárás pénteken: a forróságban jó ha az esernyő is velünk van

Címkék#Nyugat-Dunántúl#felhőzet#Időjáráselőrejelzés#időjárás#csapadék

Túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű pénteken, azonban a Kisalföldön számíthatunk már záporra, zivatarra. Változékonyan alakult az időjárás pénteken Győr-Moson-Sopronban.

Kisalföld.hu

A nap első felében a szaharai por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is - estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az időjárás pénteken változékonyan alakul, mutatjuk a részleteket.

időjárás pénteken kisalföld győr-moso-sopron zápor zivatar
Időjárás pénteken: túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű, azonban a Kisalföldön számíthatunk már záporra, zivatarra.
Fotó: Illusztráció / Forrás: Shuttertock

Időjárás pénteken: elszórtan záporok, zivatarok

Mint azt időjárás előrejelzésükben írják: a délies szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu