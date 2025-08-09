Időjárás
1 órája
Igazi forróságban lesz részünk szombaton
Perzselő napsütés csapadék nélkül. Az időjárás kedvezni fog a strandolásnak.
Időjárás szombaton: csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írta a köpönyeg.hu.
Időjárás szombaton
Nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, ugyanakkor az északkeleti határ közelében több lehet a felhő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul - írta a met.hu.
Időjárás Győr-Moson-Sopronban
