Igazi forróságban lesz részünk szombaton

Időjárás szombaton: csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írta a köpönyeg.hu.

Szombaton élvezhetjük a napsütéses időjárást, azonban emellett figyeljünk oda négylábú barátainkra is. Forrás: pexels.com

Időjárás szombaton

Nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, ugyanakkor az északkeleti határ közelében több lehet a felhő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul - írta a met.hu.

Időjárás Győr-Moson-Sopronban