Ezen a kisalföldi településen volt a legelviselhetőbb a forróság vasárnap

A HungaroMet tette közzé közösségi oldalán, hogy az északi és északkeleti széllel kissé hűvösebb levegő érkezett a Kisalföldre is. Így hétfőn 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, az időjárás-előrejelzések szerint.

Nem kímélt az időjárás: Ásványrárón volt a leghidegebb a napközben, csupán 33 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. Forrás: Shutterstock

Időjárás: Győr-Moson-Sopronban volt a leghidegebb vasárnap

Ahogy az az ábrán is látszik napközben Ásványrárón melegedett fel a legkevésbé a levegő vasárnap, "mindössze" 33.3 fokot mértek a településen.

Ásványrárón melegedett fel a levegő a legkevésbé vasárnap. Forrás: HungaroMet

Időjárás-előrejelzés: erre számíthatunk még hétfőn

Jött egy hidegfront, itt hagyott pár felhőcskét, de sok vizet nem zavart. A csapadéktérképen jó sok 0 szerepel, az Alpokalján és az északkeleti határszélen esett néhol. A front előtt még megdőlt a melegrekord (előzetes adatok alapján), éjjel is csak kevés helyen frissült fel a levegő. A frontnak annyi hozadéka volt, hogy délután a tegnapinál 5-8 fokkal "hidegebb" várható. Keddtől viszont újra melegszik az idő - írták újabb posztjukban a HungaroMet oldalán.