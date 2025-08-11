augusztus 11., hétfő

58 perce

Ezen a kisalföldi településen volt a legelviselhetőbb a forróság vasárnap

Címkék#hidegfront#vasárnap#időjárás

Vasárnap éjszaka gyenge hidegfront érkezett, ami hétfőre pár fokkal mérsékelte a hőséget.

Kisalföld.hu

A HungaroMet tette közzé közösségi oldalán, hogy az északi és északkeleti széllel kissé hűvösebb levegő érkezett a Kisalföldre is. Így hétfőn 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, az időjárás-előrejelzések szerint.

időjárás
Nem kímélt az időjárás: Ásványrárón volt a leghidegebb a napközben, csupán 33 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. Forrás: Shutterstock

Időjárás: Győr-Moson-Sopronban volt a leghidegebb vasárnap

Ahogy az az ábrán is látszik napközben Ásványrárón melegedett fel a legkevésbé a levegő vasárnap, "mindössze" 33.3 fokot mértek a településen.

Ásványrárón melegedett fel a levegő a legkevésbé vasárnap. Forrás: HungaroMet

Időjárás-előrejelzés: erre számíthatunk még hétfőn

Jött egy hidegfront, itt hagyott pár felhőcskét, de sok vizet nem zavart. A csapadéktérképen jó sok 0 szerepel, az Alpokalján és az északkeleti határszélen esett néhol. A front előtt még megdőlt a melegrekord (előzetes adatok alapján), éjjel is  csak kevés helyen frissült fel a levegő. A frontnak annyi hozadéka volt, hogy délután a tegnapinál 5-8 fokkal "hidegebb" várható. Keddtől viszont újra melegszik az idő - írták újabb posztjukban a HungaroMet oldalán.

