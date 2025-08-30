Ilyen lesz az időjárás hétvégén, felhőszakadás és jégeső is lehet

A kevésbé felhős keleti tájakon is befelhősödik az ég, inkább csak kevés napsütésre van kilátás. Főleg a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé várható ismétlődő zápor, zivatar, elsősorban nyugaton néhol akár eső is lehet –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Ilyen lesz az időjárás hétvégén, íme a részletek!

Időjárás hétvégén: a zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Időjárás hétvégén: szél, lehűlés, és csapadék

Szombaton a Tiszántúlon azonban inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadékhajlam. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint: szombaton a gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.