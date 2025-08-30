augusztus 30., szombat

57 perce

Ilyen lesz az időjárás hétvégén, felhőszakadás és jégeső is lehet

Szombaton főleg a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé várható ismétlődő zápor, zivatar, elsősorban nyugaton néhol akár eső is lehet. Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon borús időre van kilátás. Ilyen lesz az időjárás hétvégén, íme a részletek!

Kisalföld.hu

A kevésbé felhős keleti tájakon is befelhősödik az ég, inkább csak kevés napsütésre van kilátás. Főleg a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé várható ismétlődő zápor, zivatar, elsősorban nyugaton néhol akár eső is lehet –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Ilyen lesz az időjárás hétvégén, íme a részletek!

Időjárás hétvégén: a zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. 
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Időjárás hétvégén: szél, lehűlés, és csapadék

Szombaton a Tiszántúlon azonban inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadékhajlam. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint: szombaton a gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

A HungaroMet vasárnapi időjárás előrejelzése szerint a Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15, 20, a csúcsérték 22, 30 fok között alakul.

A koponyeg.hu a vasárnapi időjárásról azt írja: keleten még előfordul zápor, zivatar, míg nyugaton már sok napsütés, tiszta idő ígérkezik. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár.

