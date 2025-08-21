augusztus 21., csütörtök

56 perce

Markáns változás az időjárásban, vajon megússzuk? - Mutatjuk, mi vár ránk csütörtökön

Címkék#Időjáráselőrejelzés#zivatar#időjárás#zápor#hőmérséklet

Nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk csütörtökön. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony lesz.

Kisalföld.hu

Nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz, ott csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony lesz, a reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű kialakulásuk. 

Időjárás Győr-Moson-Sopron hőmérséklet zápor zivatar jégeső szél
Időjárás Győr-Moson-Sopronban: a délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

 

Időjárás Győr-Moson-Sopronban: markáns változás

Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat! A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. ÉNy-ira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! ÉNy-on 24, DK-en 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: Drasztikus változások lesznek időjárásunkban. A meteorológiai szolgálat zivatarra, villámlásra, esetenként jégesőre, erős szélre figyelmeztet. A folytatásra citromsárga riasztás van érvényben.

 

