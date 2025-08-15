Folytatódik a forróság? - Ilyen idő lesz hétvégén Győr-Moson-Sopronban

Szombaton az időjárás előrejelzés: a ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet - írta a köpönyeg.hu.

Akár 40 fokos hőmérsékletre is számíthatunk a hétvégi időjárás keretében. Fotó: Csapó Balázs

Hétvégi időjárás Győr-Moson-Sopronban

Az elmúlt egy hét időjárását nagyrész napos, meleg idő jellemezte légköri szárazsággal, csapadék pedig egyáltalán nem hullott. Sajnos a következő napokban még a hőség fokozódására lehet számítani, vasárnap hoz majd egy hidegfront néhány fokos enyhülést, és főként hazánk keleti felén helyenként előforduló záporokat, de számottevő csapadék az ország nagy részére a következő egy hétben sem érkezik. Az aszályos körülmények között a nyári növények idő előtti kényszerérése, száradása várható - írta a met.hu.