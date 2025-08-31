augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás jelentés

1 órája

Mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár - ilyen idő lesz vasárnap

Címkék#zivatar#időjárás#zápor#csapadék#Dunántúl#előrejelzés

Mutatjuk a részletes időjárás jelentést.

Kisalföld.hu

Az időjárás jelentés szerint vasárnap az ország nyugati részén már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot - írta köpönyeg.hu.

A délelőtti időjárásban előfordulhatnak záporok, zivatarok.
A délelőtti időjárásban előfordulhatnak záporok, zivatarok. Forrás:  Shutterstock

Időjárás Győrben

Általában erősen felhős idő várható, de délután a nyugati és középső tájakon lehet több felszakadozás. Délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen eső, zápor, majd már egyre inkább a Dunától keletre alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik, keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között valószínű - írta a met.hu.

Győr időjárás előrejelzése videón:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu