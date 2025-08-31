Mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár - ilyen idő lesz vasárnap

Az időjárás jelentés szerint vasárnap az ország nyugati részén már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot - írta köpönyeg.hu.

A délelőtti időjárásban előfordulhatnak záporok, zivatarok. Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben

Általában erősen felhős idő várható, de délután a nyugati és középső tájakon lehet több felszakadozás. Délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen eső, zápor, majd már egyre inkább a Dunától keletre alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik, keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között valószínű - írta a met.hu.

Győr időjárás előrejelzése videón: