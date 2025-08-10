augusztus 11., hétfő

Megnő a záporok, zivatarok esélye

Tegnap, 16:46

Erre nem lesz könnyű felkészülni - Mi már tudjuk milyen időjárás vár ránk jövő héten

Címkék#időjárás előrejelés#időjárás#vihar#kánikula#hőmérséklet

Folytatódik a hőség a jövő héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. Az időjárás változékony lesz, de marad a forróság.

Kisalföld.hu

Folytatódik a hőség a jövő héten. A hét végén feltámad a szél és megnő a záporok, zivatarok esélye, de a hőség akkor is kitart - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből. Az időjárás előrejelzésből az is látszik, a kisebb záporok, zivatarok nem hűtik majd le nagyon a levegőt.

időjárás előrejelzés hét hőmérséklet hőség zápor zivatar
Időjárás: a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock / Forrás: MW achívum

Időjárás: ez vár ránk a jövő héten

Hétfőn derült vagy felhőtlen időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, Kelet-Magyarországon időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-33 között várható.

Kedden is felhőtlen, száraz idő lesz, a keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10-17 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, míg délután 29-34 fok várható.

Szerdán is folytatódik a felhőtlen, csapadékmentes idő, de Sopronnál napközben élénk lesz a keleties szél. Hajnalban általában 11-17 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 13-18, délután 33-38 fok valószínű.

Pénteken is derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban döntően 14-19, délután 33-39 fok között valószínű.

Szombaton is napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel, az északnyugati, északi tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32-39 fok között várható.

Vasárnap sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. A minimum-hőmérséklet 14-22, a csúcsérték 29-38 fok között alakulhat.

Mint ahogy arról beszámoltunk: Kiadták a riasztást vasárnapra (augusztus 10.) villámlás, jégeső, zivatar érkezhet szélviharral. Vasárnapra zivatarok, jégeső és szélvihar miatt adta ki sárga riasztást a meteorológiai szolgálat Győr-Moson-Sopron vármegye egész területére.

