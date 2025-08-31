augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Mi már tudjuk, milyen időjárás lesz az első sulis héten

Címkék#zivatar#időjárás#zápor#Dunántúl#tanév

Változékony idő várható szeptember első hetében: a hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni és a hőmérséklet is kissé csökken, de a hét végére ismét többórás napsütés várható 25-32 fok közötti csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Kisalföld.hu

Hétfőn a pára, köd feloszlása után az ország nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű - olvasható a legfrissebb időjárás előrejelzésből.

Időjárás előrejelzés - Az új tanév első két napján kellemes idő várható, szerdától azonban esősebbre fordul az idő az Észak-Dunántúlon. Fotóillusztráció: Pixabay
Időjárás előrejelzés - Az új tanév első két napján kellemes idő várható, szerdától azonban esősebbre fordul az idő az Észak-Dunántúlon. Fotóillusztráció: Pixabay

Időjárás előrejelzés a tanév első hetére

Kedden általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12-18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz, míg a maximum 28-34 fok között várható.

Szerdára virradóra erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé lehet számítani záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkíti az időjárást. A minimum-hőmérséklet 15-21, a maximum 25-30 fok között alakulhat.

Csütörtökön általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre egy-egy zápor, kis eséllyel esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27-30 fok között alakul.

Pénteken gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok várható.

Szombaton is gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Kora reggel 10-18, délután 25-32 fok valószínű.

Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu