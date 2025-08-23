Hétvégi időjárás: ezt jó ha tudod, ha kimozdulsz otthonról

Délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a délután képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak - legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű –írja szombati előrejelzésében a HungaroMet. Nonprofit Zrt. Továbbra is változékony marad az időjárás - mutatjuk a részleteket!

Időjárás: sok csapadékra nem kell számítunk, de bárhol kialakulhatnak majd záporok, zivatarok.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Időjárás: így alakul a hétvége

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint szombaton csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Aztán éjszaka egyre nagyobb területen kiderül az ég, vasárnap napközben gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Északkeleten, nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor nem kizárt. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A minimum hőmérséklet jobbára 8, 15 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos tájakon ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum hőmérséklet 19, 24 fok között alakul.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap pedig több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

