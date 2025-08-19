Nem mindegy, hogyan öltözöl – itt a keddi előrejelzés!

Kedden az időjárás előrejelzés szerint igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső- írta a köpönyeg.hu.

Kedvezni fog az időjárás a strandolásnak. Fotó: Molcsányi Máté

Időjárás Győrben

Estére feloszlanak a gomolyfelhők, az éjszaka többnyire derült lesz. Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Hajnalra mérséklődik a szél, napközben csak helyenként élénkülhet meg. Az éjszakai minimum-hőmérséklet 11–16 fok körül alakul, de a hidegre hajlamos területeken ennél hűvösebb, míg vízpartoknál és belvárosi részeken kissé magasabb értékek lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható - írta a met.hu.

