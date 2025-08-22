Elhagyja hazánkat a ciklon - Mutatjuk mikor térhet vissza a kánikula

Nyugat, északnyugat felől egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet pénteken este, de az északkeleti és keleti országrészben nagyrészt felhős marad az ég. Arrafelé esőre, záporra, helyenként zivatarra kell számítani, de délutántól, késő délutántól már ott is elkezd csökkenni a csapadékhajlam –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az időjárás azonban tartogat meglepetéseket, mutatjuk mikor térhet vissza a kánikula.

Időjárás: Pénteken az élénk északnyugati, északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik, a zivatarok környezetében akár viharos széllökések.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Mint ahogy az a HungaroMet időjárás előrejelzésében oldalán olvasható: az élénk északnyugati, északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések.

Időjárás: visszatérhet a kánikula

Ahogy facebook bejegyzésükben fogalmaznak: "lassan elhagyja hazánkat a ciklon.... és a hétvégére anticiklon veszi át az irányítást. Szárazabb és hűvösebb léghullámok érkeznek északnyugat felől, de mivel a most csapadékos keleti, északkeleti országrészben szombaton általában száraz idő valószínű, így a mai délutánhoz képest kissé melegebb lesz arrafelé, miközben máshol némileg alacsonyabb hőmérsékletet mérhetünk.

Hozzátették azt is: aki örül a mostani frissebb időnek, használja ki, ugyanis a jövő hét közepén még lehet egy utolsó dobása a nyárnak, az ország egyes részeire visszatérhet a kánikula.

Hogy alakul a holnapi időjárás?

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás előrejelzése szerint holnap délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak - legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

A koponyeg.hu azt írja: változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.