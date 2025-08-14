Ilyen lesz az időjárás a hétvégén Győrben és Sopronban

Egy kiterjedt anticiklon hatására kontinensünk nagyobb részén szinte felhőtlen az ég. Tombol a nyár, forró az időjárás, Dél-Európában nagy területen megközelíti vagy akár meg is haladja a 40 fokot a hőmérséklet, sokfelé van érvényben hőségriasztás. Felhő, csapadék, illetve 25 fok alatti maximum mindössze az anticiklon északi és keleti peremén fordul elő. Akárcsak Magyarországon, Győr-Moson-Sopronban is tombol a nyár, pénteken akár 38 fok is lehet. Ehhez képest néhány fokot enyhülhet a hétvége eljöttével a kánikula szorítása.

Időjárás a hétvégén, bőven 30 fok feletti forrósággal

A Köpönyeg szerint szombaton általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati és északi tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül, és helyenként erősödhet. Egy közeledő hidegfront miatt délután, este nyugaton és északnyugaton megélénkül az északira, északnyugatira forduló szél. A nappali hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul. Vasárnap továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. A Dunántúlon és délen futó zápor, zivatar kialakulhat. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőség továbbra is tart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat.